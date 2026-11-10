Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

«Sono una persona che pensa positivo. In Giappone dicono che quando è buio bisogna accendere una candela. È una filosofia che faccio mia. Ma sono anche tanto pragmatica. Ho bisogno di concretezza, di fare qualcosa che posso toccare con mano. Due cani li ho adottati. Per il resto mi sono messa in testa di fare divulgazione. Il modo in cui trattiamo gli animali rappresenta un po' lo specchio della società».