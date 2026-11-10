Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
La 30enne gambarognese quattro anni fa ha mollato il suo lavoro per andare verso l'ignoto. E si è imbattuta in un progetto che ora è impresso nel suo cuore.
La 30enne gambarognese quattro anni fa ha mollato il suo lavoro per andare verso l'ignoto. E si è imbattuta in un progetto che ora è impresso nel suo cuore.
GAMBAROGNO - Quattro anni fa ha mollato il lavoro e, col suo "moroso" Davide, è partita alla volta dell'ignoto. «Con una Volvo del 1999 e una tenda». Un lungo viaggio che l'ha portata anche in Turchia, più precisamente a Palamut, un villaggio minuscolo in provincia di Adalia.
Oggi Sharon Falconi, 30enne del Gambarogno, è diventata una specie di paladina degli animali abbandonati. E col fratello Ryan ha firmato il documentario "Every Dog has a Story" ("Ogni cane ha una storia") che sarà proiettato per la seconda volta sabato 14 novembre alle 20.30 presso la sala dei congressi di Muralto.
Il rifugio
«A Palamut ho conosciuto il "Palamut Pooches", un rifugio per cani abbandonati – spiega Sharon –. La proprietaria, un'inglese che nel frattempo si è spostata in Italia, nel Lazio, ha salvato oltre 500 cani. La sua missione ora prosegue su suolo italiano e noi continuiamo a seguirla».
Una triste normalità
Il tema sollevato da Sharon è importante per più motivi.
«Ci sono Paesi in cui il randagismo è una triste normalità. Ho visto cani maltrattati, abusati. Tutto questo va raccontato. Ogni tanto mi sento dire che le energie andrebbero investite in altri ambiti, ad esempio per i bambini che muoiono di fame nel mondo. Io per dieci anni ho fatto volontariato in Sri Lanka in favore di scuole in difficoltà. Una cosa non esclude l'altra. Non è che se aiuti gli animali non puoi aiutare le persone».
Pragmatismo
È un'idealista Sharon. Letteralmente innamorata della causa che ha sposato. Dopo un girovagare di circa due anni è tornata in Ticino dove ha ripreso a lavorare come operatrice sociale.
«Sono una persona che pensa positivo. In Giappone dicono che quando è buio bisogna accendere una candela. È una filosofia che faccio mia. Ma sono anche tanto pragmatica. Ho bisogno di concretezza, di fare qualcosa che posso toccare con mano. Due cani li ho adottati. Per il resto mi sono messa in testa di fare divulgazione. Il modo in cui trattiamo gli animali rappresenta un po' lo specchio della società».
Le piccole cose
Sharon fa un passo indietro. Torna al momento del post Covid. A quando ha deciso di staccare la spina e cercare nuovi orizzonti.
«Attraverso il viaggio volevo tornare alle piccole cose. E gli animali mi hanno aiutato a farlo. I cani mi insegnano il valore della semplicità. E poi penso all'istinto che hanno. Forse noi esseri umani viviamo troppo col freno a mano tirato. Dovremmo essere più connessi con la natura, con il nostro essere».
La 30enne del Gambarogno ha ancora contatti regolari col "Palamut Pooches" (nonostante il trasferimento in Italia il rifugio ha mantenuto lo stesso nome).
«Quando posso vado a fare una visita. È sempre una festa. E il momento dell'addio è doloroso, ti affezioni subito ai cani. Diventano come una famiglia per te. Dalla Svizzera comunque cerco di dare una mano al rifugio. In tutti i modi possibili».