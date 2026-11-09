Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
Il "problema" di una donna che da anni si trova confrontata con un disguido postale apparentemente senza spiegazione. Il portavoce del Gigante Giallo: «Non vediamo criticità particolari».
AVEGNO GORDEVIO - «Una volta ho ricevuto l'avviso di precetto esecutivo di un'altra persona. E un'altra volta una raccomandata destinata a me è stata recapitata al Patriziato senza firma». Ad Avegno Gordevio c'è una donna che da anni ha problemi con la propria casella postale. I due casi citati, assicura, rappresentano solo la punta dell'iceberg. «Ultimamente mi è arrivata, per l'ennesima volta, una lettera destinata a un'altra persona. Sono stufa».
«Ho reclamato tante volte»
La donna in questione è co-titolare, col marito, di un'azienda che dista poche centinaia di metri dal centro di smistamento di Avegno. Lì c'è anche la sua casella postale. «Ho reclamato a più riprese e in più sedi. Nessuno sembra potere fare nulla. So che qualcuno ha fatto togliere anche la propria casella postale a causa di questi disguidi».
Questioni delicate
La questione diventa fastidiosa soprattutto quando si ha a che fare con documenti strettamente confidenziali.
«Ad esempio una raccomandata – precisa –. Lo scorso mese di luglio quelli del Patriziato l'hanno aperta per sbaglio. Poi si sono scusati con me. Li ho capiti. Anche io avrei fatto la stessa cosa. Alla Posta mi hanno spiegato che la mia raccomandata era rimasta per errore incollata sotto una lettera proprio del Patriziato. D'accordo, ma tutte le altre sviste? Come è possibile che io abbia ricevuto l'avviso di un precetto esecutivo di un'altra persona? Sono dati sensibili. Nella regione non sono l'unica ad avere avuto questi disagi. E quello che mi infastidisce è che quando chiedo spiegazioni trovo un muro».
Le verifiche sul campo
Dal canto suo Marco Scossa, portavoce de La Posta, ha effettuato tutte le verifiche possibili presso il centro di smistamento di Avegno Gordevio.
«Non sono emersi né criticità particolari né elementi che facciano pensare a un problema sistematico legato alle caselle postali o alla distribuzione ad Avegno. Naturalmente ci dispiace per i disguidi segnalati e ci scusiamo con la cliente interessata. La ringraziamo anche per averceli comunicati: ogni segnalazione ci permette di verificare quanto accaduto e di prestare ulteriore attenzione affinché situazioni del genere non si ripetano».
«Singoli errori»
Poi Scossa dà una lettura dell'ultimo episodio capitato alla donna. «All'origine del caso segnalato più recentemente c'è stata una svista: la lettera è stata inserita nella casella postale adiacente a quella della cliente. Anche in presenza di processi e controlli volti a garantire una corretta distribuzione, singoli errori possono purtroppo verificarsi».
Infine ribadisce: «Sulla base degli approfondimenti effettuati, i diversi episodi segnalati non risultano riconducibili a una problematica comune o alla medesima causa. Faremo comunque il necessario per evitare, per quanto possibile, ulteriori disguidi. In questo contesto, sensibilizzeremo nuovamente il team competente».
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