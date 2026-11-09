Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

Questioni delicate

La questione diventa fastidiosa soprattutto quando si ha a che fare con documenti strettamente confidenziali.

«Ad esempio una raccomandata – precisa –. Lo scorso mese di luglio quelli del Patriziato l'hanno aperta per sbaglio. Poi si sono scusati con me. Li ho capiti. Anche io avrei fatto la stessa cosa. Alla Posta mi hanno spiegato che la mia raccomandata era rimasta per errore incollata sotto una lettera proprio del Patriziato. D'accordo, ma tutte le altre sviste? Come è possibile che io abbia ricevuto l'avviso di un precetto esecutivo di un'altra persona? Sono dati sensibili. Nella regione non sono l'unica ad avere avuto questi disagi. E quello che mi infastidisce è che quando chiedo spiegazioni trovo un muro».