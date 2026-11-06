Lautaro Spatz difende il compagno dopo la tragica morte di Jesus de Miguel

A prendere le difese del portiere è il compagno di squadra Lautaro Spatz, che su Instagram gli ha dedicato queste parole: «Voglio spendere due parole per il mio compagno, portiere e amico, che sta soffrendo enormemente per quanto successo. Chi lo conosce sa perfettamente che tipo di persona sia, quanto stia male in questo momento e che non avrebbe mai avuto alcuna intenzione di fare del male a nessuno».



Spatz prosegue poi con una riflessione sulla tragedia: «Ci sono momenti in cui il calcio perde completamente senso. Momenti che ti segnano per sempre e che ti fanno capire quanto possa essere fragile la vita. Quello che abbiamo vissuto è qualcosa che nessuno di noi dimenticherà mai; una tragedia che ci ha lasciato completamente a pezzi, senza parole e con una tristezza difficile da spiegare. Nel calcio si verificano incidenti fortuiti, ma nessuno può immaginare che uno di questi possa avere conseguenze così tragiche. Non ci resta che condividere questo dolore, dimostrare il massimo rispetto e trasmettere tutta la nostra vicinanza alla famiglia e a coloro che stanno affrontando questa terribile perdita».