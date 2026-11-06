Lautaro Spatz difende il compagno dopo la tragica morte di Jesus de Miguel
Jesus Owono si è chiuso in casa dopo il durissimo intervento in campo costato la vita a Jesus de Miguel
Jesus Owono si è chiuso in casa dopo il durissimo intervento in campo costato la vita a Jesus de Miguel
TENERIFE - Una tragedia immane. La morte di Jesus de Miguel, dopo un violentissimo scontro con Jesus Owono, continua a far discutere. C'è chi si è scagliato contro il portiere del FC Andorra, protagonista di un'uscita avventata dalle conseguenze tragiche per l'avversario, tesserato del Tenerife. Nel frattempo, Owono si è chiuso in casa e ha disattivato i propri profili social, sommersi da messaggi di odio e insulti razzisti. Il portiere (che mercoledì si è espresso per la prima volta tramite il suo club) potrebbe anche essere indagato per omicidio colposo, anche se il procuratore capo di Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ritiene «molto difficile l'apertura di un procedimento penale dal momento che le lesioni in ambito sportivo non sono punibili, salvo nel caso di aggressione volontaria a gioco fermo».
A prendere le difese del portiere è il compagno di squadra Lautaro Spatz, che su Instagram gli ha dedicato queste parole: «Voglio spendere due parole per il mio compagno, portiere e amico, che sta soffrendo enormemente per quanto successo. Chi lo conosce sa perfettamente che tipo di persona sia, quanto stia male in questo momento e che non avrebbe mai avuto alcuna intenzione di fare del male a nessuno».
Spatz prosegue poi con una riflessione sulla tragedia: «Ci sono momenti in cui il calcio perde completamente senso. Momenti che ti segnano per sempre e che ti fanno capire quanto possa essere fragile la vita. Quello che abbiamo vissuto è qualcosa che nessuno di noi dimenticherà mai; una tragedia che ci ha lasciato completamente a pezzi, senza parole e con una tristezza difficile da spiegare. Nel calcio si verificano incidenti fortuiti, ma nessuno può immaginare che uno di questi possa avere conseguenze così tragiche. Non ci resta che condividere questo dolore, dimostrare il massimo rispetto e trasmettere tutta la nostra vicinanza alla famiglia e a coloro che stanno affrontando questa terribile perdita».