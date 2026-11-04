Nessun rimborso: la Svizzera si farà carico delle spese dei pazienti italiani

La rinuncia al rimborso viene inoltre presentata come un gesto di reciprocità nei confronti dell'Italia, che aveva offerto un sostegno immediato alla Svizzera nelle ore successive alla catastrofe.

Subito dopo il rogo, infatti, l'Italia e diversi altri Paesi europei avevano messo a disposizione assistenza rapida, gratuita e senza ostacoli burocratici per la cura dei feriti e il loro trasferimento in strutture ospedaliere all'estero.