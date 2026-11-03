Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

Dopo aver letto della spiacevole vicenda, Tonini si è mobilitato, portando il caso all'attenzione del Consiglio di Stato con un'interrogazione firmata insieme alla collega Raffaella Zucchetti. Ma non si è fermato all'iniziativa parlamentare: ha cercato anche una soluzione concreta per la giovane di Balerna. «Dietro una notizia ci sono persone che, quando si spengono i riflettori, restano con le loro preoccupazioni e le spese da affrontare. Mi dispiaceva pensare che questa ragazza dovesse sentirsi sola anche nel rimettere a posto il proprio scooter. Ho cercato qualcuno che potesse darle una mano e Antonio ha risposto con grande generosità».