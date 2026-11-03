Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
La solidità di un professionista e l’intervento della politica trasformano una disavventura in un segnale di speranza.
La solidità di un professionista e l’intervento della politica trasformano una disavventura in un segnale di speranza.
BALERNA - L'avevamo lasciata con uno scooter rotto, la paura di dovere fare nuovamente i conti con l'uomo che aveva tentato di sottrarglielo e la prospettiva di un conto - quello del meccanico - interamente a suo carico.
Insomma, uno scenario tutt'altro che roseo per la protagonista del furto avvenuto a Balerna lo scorso 3 settembre. A complicare la vicenda, il fatto che il ladro fosse un richiedente l'asilo, dunque nullatenente, e che lo scooter fosse stato ritrovato. In casi del genere, infatti, non risponde la compagnia d'assicurazione, né intervengono il Cantone o la Segreteria di Stato della migrazione. Oltre al danno, anche la beffa.
A stemperare l'amarezza, però, è arrivata una bella notizia. L'articolo pubblicato da Tio.ch ha infatti raggiunto un meccanico del Mendrisiotto che, colpito dalla vicenda, ha deciso di tendere una mano alla proprietaria del motorino. Come? Offrendosi di riparare gratuitamente il mezzo.
E in questa storia, va detto, c'è in un certo senso anche lo zampino della politica. A segnalare il caso ad Antonio Clerici di Auto e More è stato infatti il deputato leghista Stefano Tonini.
Dopo aver letto della spiacevole vicenda, Tonini si è mobilitato, portando il caso all'attenzione del Consiglio di Stato con un'interrogazione firmata insieme alla collega Raffaella Zucchetti. Ma non si è fermato all'iniziativa parlamentare: ha cercato anche una soluzione concreta per la giovane di Balerna. «Dietro una notizia ci sono persone che, quando si spengono i riflettori, restano con le loro preoccupazioni e le spese da affrontare. Mi dispiaceva pensare che questa ragazza dovesse sentirsi sola anche nel rimettere a posto il proprio scooter. Ho cercato qualcuno che potesse darle una mano e Antonio ha risposto con grande generosità».
Clerici ha così messo a disposizione il proprio lavoro e le proprie competenze, riparando lo scooter senza chiedere alcun compenso. «Quando Stefano mi ha raccontato della situazione, ho capito che potevo fare qualcosa di utile. Mi è sembrato naturale dare una mano», racconta il meccanico.
La questione sollevata dall'interrogazione resta aperta, ma almeno l'assist del deputato leghista è andato a segno. Un gol che certo non decide la partita - il problema di fondo rimane irrisolto -, ma che permette quantomeno di chiudere questa vicenda con un lieto fine.