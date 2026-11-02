Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

Nuova ondata in quattro Paesi

Il 2 novembre grossisti in Belgio, Svezia, Estonia e Irlanda hanno segnalato a loro volta problemi ai propri sistemi di refrigerazione. In Svezia il deperimento della merce avrebbe causato danni per milioni, mentre in Estonia i responsabili riferiscono di essere riusciti a respingere l'attacco in breve tempo, evitando conseguenze più pesanti. In Irlanda diversi alimenti rischiano di andare a male in 13 filiali della catena Supervalu, anch'essa colpita.

Chi ci sia dietro l'ondata di attacchi è al momento del tutto sconosciuto. Nessuna delle aziende coinvolte ha finora ricevuto richieste di riscatto né ha subito sottrazioni di dati che lascino intravedere un movente finanziario. Non sono confermate nemmeno le ipotesi su attori statali. Le autorità inquirenti dei Paesi interessati stanno indagando.