«Le criptovalute non sono una priorità in Svizzera»

«A Zugo, all'epoca, non si poteva andare in nessun ristorante senza incontrare qualche esponente del mondo delle criptovalute», racconta Majcen. Le criptovalute erano di moda anche in politica: consiglieri federali come Ueli Maurer e Johann Schneider-Ammann si erano allora impegnati a fondo per promuovere la Svizzera come sede per le criptovalute e anche l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), sotto la guida dell'allora direttore Mark Branson, si era dimostrata decisamente favorevole all'innovazione.