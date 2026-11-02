Folgorato in una cabina elettrica: morto un 59enne
Tragico incidente domenica alla stazione ferroviaria di Cham
CHAM - Un uomo di 59 anni è morto domenica mattina alla stazione di Cham, nel Canton Zugo, dopo aver subito una scarica elettrica all'interno di una stazione di trasformazione recintata delle FFS.
L'allarme è arrivato alla centrale operativa della Polizia zughese poco dopo le 10 di domenica 1° novembre: nell'impianto recintato vicino alla stazione si era verificato un grave incidente. Le forze dell'ordine, intervenute immediatamente, hanno constatato sul posto la presenza di un uomo all'interno dell'area recintata dell'impianto. L'uomo aveva ricevuto una scossa elettrica che gli è stata fatale.
A causa del persistente pericolo di folgorazione, inizialmente i soccorritori non hanno potuto raggiungere il 59enne. Per garantire un recupero in sicurezza, l'impianto ha dovuto essere messo fuori tensione da specialisti delle FFS. Per ragioni di sicurezza è stata interrotta per circa 50 minuti anche l'alimentazione elettrica della stazione di Cham destinata al traffico ferroviario, con pesanti limitazioni e ritardi alla circolazione dei treni protrattisi per diverse ore.
La dinamica dell'incidente mortale non è al momento del tutto chiarita ed è oggetto di ulteriori accertamenti. Oltre alla Polizia zughese sono intervenuti i pompieri di Zugo (FFZ), il servizio di salvataggio RDZ con un medico d'urgenza e gli specialisti dell'intervento FFS con un treno antincendio e di soccorso.