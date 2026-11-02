Folgorato in una cabina elettrica: morto un 59enne

A causa del persistente pericolo di folgorazione, inizialmente i soccorritori non hanno potuto raggiungere il 59enne. Per garantire un recupero in sicurezza, l'impianto ha dovuto essere messo fuori tensione da specialisti delle FFS. Per ragioni di sicurezza è stata interrotta per circa 50 minuti anche l'alimentazione elettrica della stazione di Cham destinata al traffico ferroviario, con pesanti limitazioni e ritardi alla circolazione dei treni protrattisi per diverse ore.

La dinamica dell'incidente mortale non è al momento del tutto chiarita ed è oggetto di ulteriori accertamenti. Oltre alla Polizia zughese sono intervenuti i pompieri di Zugo (FFZ), il servizio di salvataggio RDZ con un medico d'urgenza e gli specialisti dell'intervento FFS con un treno antincendio e di soccorso.