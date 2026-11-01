Dos Santos e Cimignani regalano i tre punti al Lugano
Davanti al primo tutto esaurito della storia dell'AIL Arena, gli uomini del Crus hanno sconfitto 2-1 il Basilea facendo un deciso passo avanti in classifica.
I bianconeri hanno perso Moncada e Delcroix per infortunio.
Davanti al primo tutto esaurito della storia dell'AIL Arena, gli uomini del Crus hanno sconfitto 2-1 il Basilea facendo un deciso passo avanti in classifica.
I bianconeri hanno perso Moncada e Delcroix per infortunio.
LUGANO - La sconfitta per 5-3 dello Young Boys contro lo Zurigo offriva al Lugano un'occasione ghiottissima: volare a +9 sui bernesi. E i bianconeri non se la sono lasciata sfuggire, imponendosi per 2-1 sul Basilea e allungando ulteriormente in classifica. Un altro grande risultato in un avvio di campionato incredibile, con una striscia di imbattibilità che ha ormai raggiunto le 22 partite. A rendere ancora più speciale la serata, il primo tutto esaurito nella storia dell'AIL Arena, con 8'153 spettatori presenti sugli spalti.
Ai padroni di casa sono bastati dieci minuti per sbloccare il risultato: un lancio lungo di Bislimi ha mandato Dos Santos a tu per tu con Omlin, battuto dal giocatore bianconero. Il raddoppio è arrivato al 26', grazie a un gran sinistro di Cimignani sul quale il portiere avversario non ha potuto nulla. Nella prima mezz'ora il Lugano ha controllato la partita, concedendo pochissimo a Shaqiri e compagni, incapaci di rendersi pericolosi dalle parti di Von Ballmoos. Almeno fino al 37', quando Otele ha riaperto la sfida con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Nella ripresa il Basilea ha guadagnato terreno, aumentando la pressione offensiva. Il Lugano, però, non è rimasto a guardare e ha costruito a sua volta alcune buone occasioni per trovare il gol del 3-1. In generale, però, il FCL si è difeso con ordine riuscendo a "proteggere" fino al 90' la rete di margine conquistando così una vittoria preziosissima.
Archiviata la sfida con il Basilea, i bianconeri torneranno in campo giovedì all'AIL Arena contro i lituani del Kauno Zalgiris, in Conference League. Il prossimo impegno di campionato è invece in programma domenica prossima a San Gallo.
Sul primo tutto esaurito della storia Martin Blaser, Vicepresidente e delegato del Consiglio di amministrazione di F.C. Lugano SA, si è espresso così: «Il primo “tutto esaurito ”della AIL Arena ha un valore simbolico molto speciale e rappresenta una tappa importante, ma anche uno stimolo a proseguire su questa strada, con il rafforzamento del rapporto tra il Club, la squadra e il proprio pubblico. Ci auguriamo che questo entusiasmo possa accompagnarci anche nelle prossime settimane, a sostegno della nostra Prima squadra nelle tante sfide che ancora ci attendono. Nel frattempo, però, a nome della società esprimo con grande senso di riconoscenza il più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo primo “sold out ”. L'AIL Arena è anche di chi la riempie di passione».
Nell'altra gara delle 16.30 pazza partita a Losanna, con il Thun che si è imposto per 5-4 dopo che al 62' si trovava sotto per 4-1. La doppietta di Labeau, la rete di Braschi e l'autogol di Sow hanno regalato la posta piena ai campioni svizzeri in carica.
LUGANO - BASILEA 2-1 (2-1)
Reti: 10' Dos Santos 1-0; 26' Cimignani 2-0; 37' Otele 2-1.
Lugano: Von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix (51' Bichsel), Grgic, Zanotti, Bislimi, Dos Santos (75' Pihlström), Cimignani, Behrens (73' Ajeti), Moncada (20' Beckham Castro, 73' Karimov).
Basilea: Omlin, Michelin (53' Ruegg), Akpe, Daniliuc, Cissé (800 Louis), Omeragic, Metinho, Shaqiri (66' Sow), Malachowski (80' Harder), Otele, Celar (65' Koloto).