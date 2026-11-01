Dos Santos e Cimignani regalano i tre punti al Lugano

Ai padroni di casa sono bastati dieci minuti per sbloccare il risultato: un lancio lungo di Bislimi ha mandato Dos Santos a tu per tu con Omlin, battuto dal giocatore bianconero. Il raddoppio è arrivato al 26', grazie a un gran sinistro di Cimignani sul quale il portiere avversario non ha potuto nulla. Nella prima mezz'ora il Lugano ha controllato la partita, concedendo pochissimo a Shaqiri e compagni, incapaci di rendersi pericolosi dalle parti di Von Ballmoos. Almeno fino al 37', quando Otele ha riaperto la sfida con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.