BIASCA
Stabile disabitato in fiamme, non si esclude il dolo
Pompieri del Centro di soccorso cantonale in azione, spetterà alla polizia il compito di chiarire le cause del rogo
FVR / M. Franjo
Fonte FVR
Stabile disabitato in fiamme, non si esclude il dolo
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Stabile disabitato in fiamme, non si esclude il dolo
Pompieri del Centro di soccorso cantonale in azione, spetterà alla polizia il compito di chiarire le cause del rogo
Stabile disabitato in fiamme, non si esclude il dolo
Pompieri del Centro di soccorso cantonale in azione, spetterà alla polizia il compito di chiarire le cause del rogo
BIASCA - Un incendio è divampato questa sera, attorno alle 19.30, in uno stabile disabitato e in disuso in via Giovannini a Biasca.
Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro di soccorso cantonale di Biasca con il gruppo di picchetto, che hanno spento le fiamme e provveduto al raffreddamento del locale interessato. Presente anche la Polizia cantonale per i dovuti accertamenti.
Non si registrano feriti o intossicati. Secondo una prima indicazione non si esclude il dolo.
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