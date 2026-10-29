Stabile disabitato in fiamme, non si esclude il dolo

Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro di soccorso cantonale di Biasca con il gruppo di picchetto, che hanno spento le fiamme e provveduto al raffreddamento del locale interessato. Presente anche la Polizia cantonale per i dovuti accertamenti.

Non si registrano feriti o intossicati. Secondo una prima indicazione non si esclude il dolo.