Dal Ticino al Kenya: nasce "Per un sorriso in più", un'associazione per aiutare i bambini in difficoltà

Del gruppo fanno parte anche Milo Turchi, 40 anni, padre di due bambini e amministratore delegato dell'associazione, che contribuisce al progetto anche attraverso la sua passione per la fotografia, e Kelvin Kaingu, mediatore culturale e referente locale. Originario del Kenya e residente in Italia da circa vent'anni, Kaingu svolge un ruolo fondamentale nei rapporti con le comunità locali. La sua conoscenza della lingua e del territorio permette all'associazione di individuare i bisogni, mantenere i contatti con le strutture e seguire l'andamento degli interventi. La sua storia personale è legata alla solidarietà: da bambino ha potuto proseguire gli studi grazie al sostegno economico di una famiglia italiana. Oggi mette questa esperienza al servizio di altri bambini.

Un pozzo per una scuola e i villaggi circostanti

Nonostante la recente costituzione, «Per un sorriso in più» ha già avviato diversi interventi in Kenya, grazie al contributo di donatori e collaboratori. Tra i progetti più significativi figura la realizzazione di un pozzo presso la Dhololo Primary School, nella regione di Kilifi. L'infrastruttura permette di migliorare l'accesso all'acqua per circa 600 alunni e per gli abitanti dei villaggi circostanti. Secondo l'associazione, i beneficiari potenziali sono complessivamente circa 4'000 persone. Un intervento che punta a rispondere a uno dei bisogni essenziali delle comunità coinvolte: la disponibilità di acqua.