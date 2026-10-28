Farinelli e Pini per il raddoppio

BELLINZONA - Il PLR svela le proprie carte in vista delle prossime elezioni Cantonali. Cinque i nomi che saranno proposti per le prossime elezioni cantonali, con l’obiettivo di riconquistare la maggioranza relativa in Consiglio di Stato dopo 16 anni. La lista è composta da Alex Farinelli, Cristina Maderni, Omar Pedrini, Samuel Maffi e Nicola Pini. Una squadra che punta a coprire sensibilità politiche e territori diversi, rafforzando il risultato liberale-radicale. Lo anticipa il Cdt.