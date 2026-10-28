Farinelli e Pini per il raddoppio
La squadra è completata da Maderni, Maffi e Pedrini: si punta a riconquistare la maggioranza in Consiglio di Stato dopo 16 anni
La squadra è completata da Maderni, Maffi e Pedrini: si punta a riconquistare la maggioranza in Consiglio di Stato dopo 16 anni
BELLINZONA - Il PLR svela le proprie carte in vista delle prossime elezioni Cantonali. Cinque i nomi che saranno proposti per le prossime elezioni cantonali, con l’obiettivo di riconquistare la maggioranza relativa in Consiglio di Stato dopo 16 anni. La lista è composta da Alex Farinelli, Cristina Maderni, Omar Pedrini, Samuel Maffi e Nicola Pini. Una squadra che punta a coprire sensibilità politiche e territori diversi, rafforzando il risultato liberale-radicale. Lo anticipa il Cdt.
Tra i nomi di punta c’è Farinelli, vicedirettore della Società svizzera impresari costruttori, affiancato dal sindaco di Locarno Nicola Pini. Cristina Maderni, unica donna in lista e vicepresidente della Camera di commercio, porta in dote una linea critica sulla spesa pubblica.
Samuel Maffi, municipale di Mendrisio, rappresenta il Mendrisiotto e temi come immigrazione, sicurezza e mobilità. Omar Pedrini, presidente dell’Unione contadini ticinesi, è invece chiamato a dare voce al settore primario e alle valli, con particolare attenzione a dossier come quello del lupo.
La lista non comprende un candidato di Bellinzona, nonostante la città sia una roccaforte liberale-radicale.