In bici al buio? L'errore che fanno ancora troppi ciclisti

BERNA - Sempre più ciclisti si rendono visibili quando cala il buio, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Secondo una recente rilevazione dell'Ufficio prevenzione infortuni (UPI), tra il 2022 e il 2025 è raddoppiata la percentuale di chi, in sella a una bicicletta tradizionale o a una e-bike, utilizza sia le luci sia dispositivi aggiuntivi per migliorare la propria visibilità. Nonostante i progressi, però, la maggioranza continua ad affidarsi soltanto all'illuminazione del proprio mezzo.