Bocciato in Commissione l'aumento dell'IVA per finanziare gli armamenti

Il modello ha ottenuto il sostegno della maggioranza della FK-N, che lo ha approvato con 15 voti favorevoli, 8 contrari e un'astensione. La minoranza avrebbe invece preferito finanziare gli investimenti attraverso entrate supplementari. La decisione passerà ora al Consiglio nazionale, che sarà chiamato a pronunciarsi durante la sessione invernale.