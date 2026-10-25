Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

«Il fatto che XFG sia ancora predominante garantisce una certa continuità», spiega Jan Fehr, responsabile del dipartimento di Public and Global Health all’Università di Zurigo. Il vaccino è stato adattato alla variante in circolazione. Le infezioni da Covid sono in aumento da metà settembre, anche se le segnalazioni restano inferiori rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti.

La vaccinazione è raccomandata alle persone dai 65 anni e a quelle con determinate malattie preesistenti. «Una novità è che alle donne incinte sane non viene più generalmente raccomandato di vaccinarsi contro il coronavirus», precisa Fehr. L’indicazione resta invece valida per le donne in gravidanza con determinate patologie.