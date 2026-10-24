Uomo investito da un treno a Basilea, traffico ferroviario interrotto per ore

Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Al momento non sono disponibili informazioni precise sulla natura e sulla gravità delle lesioni riportate.

L'incidente ha inoltre reso necessaria l'evacuazione del treno coinvolto. Le squadre di soccorso hanno provveduto a far scendere i passeggeri, che sono stati successivamente trasferiti su altri mezzi dell'Azienda di trasporto pubblico di Basilea (BVB).