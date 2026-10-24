Uomo investito da un treno a Basilea, traffico ferroviario interrotto per ore
L'uomo sarebbe caduto sui binari nei pressi di Kannenfeldplatz. Trasportato in ospedale, non si conoscono le sue condizioni.
BASILEA - Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato investito da un treno oggi, nel primo pomeriggio, a Basilea. A causa dell'incidente, il traffico ferroviario tra la città renana e la Francia è rimasto interrotto per diverse ore, come comunicato dalle autorità in una nota.
Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe caduto sui binari nei pressi della rotonda di Kannenfeldplatz, per ragioni ancora da chiarire. La sua identità non è stata finora accertata.
Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Al momento non sono disponibili informazioni precise sulla natura e sulla gravità delle lesioni riportate.
L'incidente ha inoltre reso necessaria l'evacuazione del treno coinvolto. Le squadre di soccorso hanno provveduto a far scendere i passeggeri, che sono stati successivamente trasferiti su altri mezzi dell'Azienda di trasporto pubblico di Basilea (BVB).
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