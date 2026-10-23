Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi

VAL MARA - Ha ignorato un semaforo rosso, non si è fermato all'alt della polizia e, dopo aver tamponato un'auto, è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. È quanto accaduto nelle prime ore di oggi, 23 ottobre, sull'autostrada A2. Il conducente, che si trovava al volante di un veicolo risultato rubato, è tuttora ricercato.