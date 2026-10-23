Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi
L'autore della rocambolesca fuga è ricercato dalla Polizia cantonale.
L'autore della rocambolesca fuga è ricercato dalla Polizia cantonale.
VAL MARA - Ha ignorato un semaforo rosso, non si è fermato all'alt della polizia e, dopo aver tamponato un'auto, è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. È quanto accaduto nelle prime ore di oggi, 23 ottobre, sull'autostrada A2. Il conducente, che si trovava al volante di un veicolo risultato rubato, è tuttora ricercato.
Stando a quanto comunicato dalla Polizia cantonale, poco dopo le 4 una pattuglia stava circolando in direzione nord sull'A2, nell'ambito dei controlli per garantire la sicurezza dei lavori in corso in territorio di Maroggia.
Giunti all'altezza della galleria di San Nicolao, gli agenti hanno notato un'auto che procedeva a velocità sostenuta sulla corsia di sorpasso, nonostante il semaforo rosso. La pattuglia ha intimato al conducente di fermarsi, ma quest'ultimo ha ignorato l'ordine e ha proseguito la sua corsa.
Nel frattempo, una seconda pattuglia si è immessa in autostrada da Noranco per fornire supporto all'intervento.
La fuga è proseguita fino a poco dopo la galleria di Collina d'Oro, dove l'auto ha tamponato un veicolo che circolava regolarmente. Dopo l'incidente, il conducente ha abbandonato il mezzo e si è dato alla fuga a piedi all'interno di un cantiere nelle vicinanze, riuscendo a far perdere le proprie tracce.
Non si registrano feriti. La Polizia cantonale ha avviato accertamenti per identificare il responsabile e chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.