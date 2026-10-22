PARADISO
Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura
Le dinamiche dell'accaduto restano al vaglio delle autorità
Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura
Rescue Media
Fonte RescueMedia
Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura
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Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura
Le dinamiche dell'accaduto restano al vaglio delle autorità
Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura
Le dinamiche dell'accaduto restano al vaglio delle autorità
PARADISO - Grave infortunio sul lavoro giovedì pomeriggio, attorno alle 15.30, in un cantiere in via delle Scuole a Paradiso. Un operaio, impegnato in alcuni lavori su un'impalcatura, è precipitato per diversi metri, riportando gravi ferite.
Stando alle prime informazioni, la caduta sarebbe avvenuta per cause ancora da chiarire.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno avviato le manovre di rianimazione dell'uomo. Presente anche la Polizia cantonale.
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