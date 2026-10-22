Il cervo amico di tutti sarà salvato: ecco come

«Si parla di un animale selvatico che, avendo perso la naturale diffidenza nei confronti dell’uomo, si avvicina alle zone abitate e frequenta le aree prossime alle vie di comunicazione. Al di là dell’aspetto suggestivo, è evidente che questa circostanza può comportare rischi sia per le persone sia per l’animale stesso. Anche quando manifesta una minore diffidenza nei confronti dell’uomo, l’animale conserva la propria natura selvatica e, se sottoposto a stress, può anche reagire in modo imprevedibile».