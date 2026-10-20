Inaugurata una nuova strada ciclabile lunga tre chilometri
Il percorso collega Giubiasco a Bellinzona, con biciclette e automobili che condividono la stessa carreggiata.
BELLINZONA - Tre chilometri di percorso ciclabile per collegare meglio i quartieri di Giubiasco e Bellinzona. La Città inaugura una nuova strada dedicata alla mobilità lenta, con l'obiettivo di rendere gli spostamenti in bicicletta più sicuri, pratici e attrattivi.
Il nuovo tracciato parte da via Golena, a Giubiasco, e attraversa via ai Saleggi, via Maestri Comacini, via Raggi e via Chicherio, fino a raggiungere l'intersezione con viale Franscini, a Bellinzona.
Biciclette e automobili sulla stessa carreggiata
La particolarità dell'infrastruttura riguarda la condivisione dello spazio stradale: biciclette e veicoli motorizzati circolano sulla stessa carreggiata, secondo un modello che punta a garantire maggiore sicurezza e qualità agli spostamenti ciclabili.
L'obiettivo è incoraggiare l'utilizzo della bicicletta soprattutto negli spostamenti quotidiani, per raggiungere scuole, servizi e luoghi di lavoro, oltre che per le attività ricreative.
Secondo la Città, investire nelle infrastrutture ciclabili significa anche migliorare la qualità dello spazio pubblico e offrire ai cittadini alternative di trasporto semplici, efficienti e sostenibili.