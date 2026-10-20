Inaugurata una nuova strada ciclabile lunga tre chilometri

Biciclette e automobili sulla stessa carreggiata

La particolarità dell'infrastruttura riguarda la condivisione dello spazio stradale: biciclette e veicoli motorizzati circolano sulla stessa carreggiata, secondo un modello che punta a garantire maggiore sicurezza e qualità agli spostamenti ciclabili.

L'obiettivo è incoraggiare l'utilizzo della bicicletta soprattutto negli spostamenti quotidiani, per raggiungere scuole, servizi e luoghi di lavoro, oltre che per le attività ricreative.