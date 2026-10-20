Loreto, slittano i lavori in via Mazzini: ecco quando

Durante i lavori, via Mazzini sarà temporaneamente disciplinata a doppio senso di marcia. L'accesso sarà possibile da Riva Antonio Caccia oppure da via Maraini, a seconda dell'avanzamento degli interventi.

La Polizia invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a seguire le indicazioni del personale incaricato di regolare il traffico. Sono inoltre previsti disagi e rumori legati alle operazioni di pavimentazione.