Loreto, slittano i lavori in via Mazzini: ecco quando
Il maltempo fa rinviare gli interventi di pavimentazione. Sono previste chiusure notturne e modifiche alla viabilità.
Il maltempo fa rinviare gli interventi di pavimentazione. Sono previste chiusure notturne e modifiche alla viabilità.
LUGANO - Slittano di una settimana i lavori di pavimentazione in via Mazzini, nel quartiere di Loreto. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, la Polizia della Città di Lugano comunica che gli interventi, inizialmente previsti dal 19 al 23 ottobre, saranno eseguiti da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026.
La strada sarà chiusa al traffico durante le ore notturne, dalle 20 alle 6 del mattino, per consentire la posa della nuova pavimentazione.
Durante i lavori, via Mazzini sarà temporaneamente disciplinata a doppio senso di marcia. L'accesso sarà possibile da Riva Antonio Caccia oppure da via Maraini, a seconda dell'avanzamento degli interventi.
La Polizia invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a seguire le indicazioni del personale incaricato di regolare il traffico. Sono inoltre previsti disagi e rumori legati alle operazioni di pavimentazione.