Sì all'ex Lati per i pompieri, ma si profila il referendum

Le incognite sui tempi d'intervento

A dividere la politica è soprattutto la scelta di trasferire la caserma fuori dai confini cittadini. Gli oppositori contestano la mancanza di garanzie sui tempi di percorrenza verso il centro di Bellinzona, i possibili problemi viari e le incertezze sui costi complessivi. Critiche sono arrivate, tra gli altri, da Verdi e Forum alternativo, Mps, Noce e Partito comunista. Divisi anche Plr e Centro.