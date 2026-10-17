HelvEthica Ticino, è scontro sul futuro del movimento

«Chi ha dato il mandato per prendere una simile decisione?», si chiede HelvEthica, sottolineando che, per quanto a sua conoscenza, nessuna assemblea generale degli iscritti ha approvato la sospensione delle attività. E proprio l'assemblea generale, ricorda il movimento, rappresenta l'organo supremo dell'associazione.

Le tensioni risalgono a giugno

Secondo la ricostruzione di HelvEthica, le difficoltà interne non sono cominciate con la nascita di Viva Ticino. Già il 16 e 17 giugno 2026 alcuni membri della sezione ticinese avevano chiesto la convocazione di un'assemblea generale straordinaria. Le richieste, stando alla documentazione ricevuta dal Comitato nazionale, superavano la soglia di un quinto degli iscritti prevista dagli statuti.