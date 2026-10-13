Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»
Un accessorio "hand made" dal grande valore affettivo, scomparso nell'ottobre 2025. Dopo numerosi tentativi andati a vuoto, la proprietaria non si arrende.
BELLINZONA - Una sciarpa realizzata a mano, frutto di cinque settimane di lavoro al telaio, persa sul bus e mai più ritrovata. A quasi un anno di distanza, la persona che l'ha realizzata lancia un appello nella speranza di riuscire a recuperarla.
La sciarpa è stata smarrita alla fine di ottobre 2025, sull'autopostale della linea 214, che collega Bellinzona al Moesano. Secondo il racconto, qualcuno l'avrebbe raccolta senza però consegnarla al personale del mezzo, impedendo così alla proprietaria di recuperarla.
«È una sciarpa dall'enorme valore affettivo per me, irriproducibile, sulla quale ho speso tanto tempo e anche sforzo fisico», racconta la donna, che aveva impiegato cinque settimane per tesserla personalmente al telaio.
Da allora, ogni tentativo di ritrovarla è risultato vano. Subito dopo lo smarrimento, la proprietaria aveva diffuso fotografie e appelli in diversi gruppi Facebook, senza ottenere risultati.
Da qui la decisione di rivolgere un nuovo appello pubblico, nella speranza che qualcuno possa riconoscere la preziosa sciarpa e contribuire a restituirla alla sua proprietaria. Che fine avrà fatto?