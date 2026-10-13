Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»

«È una sciarpa dall'enorme valore affettivo per me, irriproducibile, sulla quale ho speso tanto tempo e anche sforzo fisico», racconta la donna, che aveva impiegato cinque settimane per tesserla personalmente al telaio.

Da allora, ogni tentativo di ritrovarla è risultato vano. Subito dopo lo smarrimento, la proprietaria aveva diffuso fotografie e appelli in diversi gruppi Facebook, senza ottenere risultati.