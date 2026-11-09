Brione Sopra Minusio
A Brione Sopra Minusio è scomparsa Lilla
La cagnolina ha ancora il guinzaglio attaccato, l'appello dei padroni: «Non provate a prenderla, chiamateci».
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A Brione Sopra Minusio è scomparsa Lilla
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A Brione Sopra Minusio è scomparsa Lilla
La cagnolina ha ancora il guinzaglio attaccato, l'appello dei padroni: «Non provate a prenderla, chiamateci».
A Brione Sopra Minusio è scomparsa Lilla
La cagnolina ha ancora il guinzaglio attaccato, l'appello dei padroni: «Non provate a prenderla, chiamateci».
BRIONE SOPRA MINUSIO - Da questo lunedì 9 novembre, a Brione sopra Minusio manca all’appello Lilla, una bassotta a pelo crespo e di piccola taglia. Al momento della scomparsa, confermano i proprietari, aveva ancora il guinzaglio attaccato.
Se qualcuno la vedesse, è importante non cercare di avvicinarla o di prenderla. Chi la avvistasse, o la sentisse abbaiare in zona, è quindi pregato di chiamare subito lo 079 964 71 52
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