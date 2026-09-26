LUGANO
Si cerca Margot
lettore tio.ch
Fonte red
Si cerca Margot
LUGANO - Si cerca Margot, una gatta che viaggiava con la sua famiglia a bordo di un camper che ha fatto sosta al parco Tassino di Lugano.
Margot è una gatta tricolore e ha un microchip registrato nella banca dati della Grecia. Non dà confidenza alle persone che non conosce. In caso di avvistamento, contattare la proprietaria allo 077 458 44 39.
La famiglia può restare a Lugano solo fino a lunedì: per impegni improrogabili dovrà poi ripartire.
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