Si cerca Margot

Margot è una gatta tricolore e ha un microchip registrato nella banca dati della Grecia. Non dà confidenza alle persone che non conosce. In caso di avvistamento, contattare la proprietaria allo 077 458 44 39.

La famiglia può restare a Lugano solo fino a lunedì: per impegni improrogabili dovrà poi ripartire.