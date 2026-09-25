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«Toccava a lui informarci»

Dopo Xhaka, altra grana per Yakin e la Nazionale
«Toccava a lui informarci»
IMAGO / Presse sports
di 20min.ch | Chris Geiger
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«Toccava a lui informarci»
Dopo Xhaka, altra grana per Yakin e la Nazionale
CALCIO: Risultati e classifiche

BELEK - A poco più di 24 ore dall'esordio in Nations League contro la Macedonia del Nord, in Nazionale si parla... di Breel Embolo. La conferenza stampa della Nati è infatti stata monopolizzata dal caso riguardante l'attaccante il quale, secondo quanto rivelato dal portale "Schweiz heute", ha acquistato falsi certificati di viaggio Covid ed è stato condannato nel 2025 dalla giustizia basilese.

NAZIONALE
Documentazione falsa, pure Embolo nei guai

Interpellata sulla propria responsabilità nella vicenda, l'Associazione Svizzera di Football (ASF) ha respinto l'idea di essere stata troppo leggera. «Dobbiamo chiedere a ogni giocatore se è oggetto di un procedimento penale? - ha dichiarato Adrian Arnold, direttore della comunicazione dell'ASF - Avrebbe dovuto essere lui stesso a informarci. Non si tratta certamente di un abuso di fiducia: la questione è piuttosto sapere in quale misura un calciatore debba informarci delle sue questioni private».

La vicenda arriva pochi giorni dopo le rivelazioni riguardanti il capitano Granit Xhaka, finito sotto i riflettori per essersi procurato, durante la pandemia, falsi certificati di vaccinazione. Il commissario tecnico Murat Yakin, dal canto suo, ha ribadito di contare, per il futuro, su Embolo: «Non possiamo cambiare la situazione. Ci siamo allenati bene e potremo discutere del resto più tardi».

Embolo, 92 presenze e 26 reti con la Nazionale, si sarebbe dovuto aggregare al gruppo in un secondo momento a causa della squalifica seguita all'espulsione contro l'Argentina nei quarti di finale del Mondiale 2026. Secondo i programmi avrebbe dovuto raggiungere direttamente la squadra a Glasgow ed essere disponibile martedì contro la Scozia, prima degli incontri di Lucerna contro Slovenia e Macedonia del Nord, in calendario il 3 e il 6 ottobre.

La Svizzera inizierà dunque la sua campagna 2026-2027 di Nations League in un clima agitato: sabato sera, alle 20.45, è previsto il debutto a Skopje contro la Macedonia del Nord.

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