«Toccava a lui informarci»

La vicenda arriva pochi giorni dopo le rivelazioni riguardanti il capitano Granit Xhaka, finito sotto i riflettori per essersi procurato, durante la pandemia, falsi certificati di vaccinazione. Il commissario tecnico Murat Yakin, dal canto suo, ha ribadito di contare, per il futuro, su Embolo: «Non possiamo cambiare la situazione. Ci siamo allenati bene e potremo discutere del resto più tardi».

Embolo, 92 presenze e 26 reti con la Nazionale, si sarebbe dovuto aggregare al gruppo in un secondo momento a causa della squalifica seguita all'espulsione contro l'Argentina nei quarti di finale del Mondiale 2026. Secondo i programmi avrebbe dovuto raggiungere direttamente la squadra a Glasgow ed essere disponibile martedì contro la Scozia, prima degli incontri di Lucerna contro Slovenia e Macedonia del Nord, in calendario il 3 e il 6 ottobre.