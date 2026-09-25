«Toccava a lui informarci»
Dopo Xhaka, altra grana per Yakin e la Nazionale
Dopo Xhaka, altra grana per Yakin e la Nazionale
BELEK - A poco più di 24 ore dall'esordio in Nations League contro la Macedonia del Nord, in Nazionale si parla... di Breel Embolo. La conferenza stampa della Nati è infatti stata monopolizzata dal caso riguardante l'attaccante il quale, secondo quanto rivelato dal portale "Schweiz heute", ha acquistato falsi certificati di viaggio Covid ed è stato condannato nel 2025 dalla giustizia basilese.
Interpellata sulla propria responsabilità nella vicenda, l'Associazione Svizzera di Football (ASF) ha respinto l'idea di essere stata troppo leggera. «Dobbiamo chiedere a ogni giocatore se è oggetto di un procedimento penale? - ha dichiarato Adrian Arnold, direttore della comunicazione dell'ASF - Avrebbe dovuto essere lui stesso a informarci. Non si tratta certamente di un abuso di fiducia: la questione è piuttosto sapere in quale misura un calciatore debba informarci delle sue questioni private».
La vicenda arriva pochi giorni dopo le rivelazioni riguardanti il capitano Granit Xhaka, finito sotto i riflettori per essersi procurato, durante la pandemia, falsi certificati di vaccinazione. Il commissario tecnico Murat Yakin, dal canto suo, ha ribadito di contare, per il futuro, su Embolo: «Non possiamo cambiare la situazione. Ci siamo allenati bene e potremo discutere del resto più tardi».
Embolo, 92 presenze e 26 reti con la Nazionale, si sarebbe dovuto aggregare al gruppo in un secondo momento a causa della squalifica seguita all'espulsione contro l'Argentina nei quarti di finale del Mondiale 2026. Secondo i programmi avrebbe dovuto raggiungere direttamente la squadra a Glasgow ed essere disponibile martedì contro la Scozia, prima degli incontri di Lucerna contro Slovenia e Macedonia del Nord, in calendario il 3 e il 6 ottobre.
La Svizzera inizierà dunque la sua campagna 2026-2027 di Nations League in un clima agitato: sabato sera, alle 20.45, è previsto il debutto a Skopje contro la Macedonia del Nord.