«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

Quali segnali non dovrebbero essere sottovalutati?

«Un precedente tentativo, disturbi psichici, uso problematico di alcol o altre sostanze, isolamento sociale, eventi di vita critici e malattie croniche o invalidanti possono aumentare il rischio. Particolare attenzione va prestata quando una persona esprime il desiderio di morire, dice di non farcela più, di sentirsi un peso o di non vedere vie d’uscita. Anche un forte ritiro dalle relazioni, l’abbandono delle attività abituali e marcati cambiamenti dell’umore sono segnali da considerare seriamente».



Che fare in questi casi?

«Di fronte a questi segnali è importante non minimizzare e parlarne direttamente: chiedere a una persona se sta pensando al suicidio non aumenta il rischio, ma può aiutarla a esprimere la propria sofferenza e ad attivare una rete di sostegno».

Cosa sta facendo il Ticino sul fronte della prevenzione?

«Il Consiglio di Stato ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale dedicato principalmente alla costruzione di un monitoraggio del comportamento suicidale. L’obiettivo è seguire l’evoluzione del fenomeno e rafforzare le strategie di prevenzione sul territorio. L’OSC propone inoltre ASSIP, un programma di terapia breve e strutturato in tre sedute per le persone che hanno compiuto un tentativo di suicidio. Il percorso aiuta a comprendere ciò che ha portato alla crisi, riconoscere precocemente i segnali di rischio e individuare strategie per prevenire nuove situazioni critiche».