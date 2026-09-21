Polemiche in Viale Olgiati
Manto stradale riempito di critiche. Marciapiedi ancora precari. Alcuni residenti protestano. E c'è pure un'interpellanza. Ma il municipale Vito Lo Russo spiega: «Era solo manutenzione».
Manto stradale riempito di critiche. Marciapiedi ancora precari. Alcuni residenti protestano. E c'è pure un'interpellanza. Ma il municipale Vito Lo Russo spiega: «Era solo manutenzione».
BELLINZONA - Centinaia di metri di asfalto ritoccati. E alcuni residenti sul piede di guerra. In Viale Olgiati a Giubiasco scoppia la polemica. I lavori effettuati la scorsa estate hanno creato un certo malcontento. E lo si capisce parlando con alcuni abitanti della zona. Nel frattempo è pure scattata un'interpellanza sul tema a cui il Municipio sarà chiamato a rispondere nel corso delle prossime sedute.
Le proteste
«I lavori sono finiti da mesi – racconta un residente –. Il fondo stradale non è stato lisciato bene. E crea sobbalzi. È assurdo buttare via soldi pubblici così». Un altro abitante di Viale Olgiati rincara la dose: «I marciapiedi invece non li hanno nemmeno toccati. E sono disastrati. Qui vicino c'è una casa per anziani. Ma una persona non può nemmeno portare in giro un parente in carrozzina su marciapiedi del genere».
La replica
Vito Lo Russo, capo del Dicastero Anziani e Ambiente di Bellinzona, prende atto delle critiche, ma precisa: «L’intervento si è reso necessario perché il manto stradale presentava effettivamente condizioni di forte deterioramento, con avvallamenti e irregolarità che rendevano la circolazione poco sicura, in particolare per i ciclisti».
Lo scopo, stando a Lo Russo e al Municipio, era quindi quello di migliorare le condizioni della carreggiata attraverso un intervento di manutenzione, in attesa della futura riqualifica complessiva della strada. «Probabilmente non è stato compreso fino in fondo che l’intervento eseguito quest’estate non era una ristrutturazione, bensì un intervento di semplice manutenzione. I lavori si sono infatti svolti nell’arco di sole tre notti, proprio per limitare al minimo i disagi su un tratto particolarmente trafficato».
I ritocchi
L’asfalto è stato effettivamente rialzato di circa un centimetro. Anche su questo Lo Russo precisa: «Al termine dei lavori, l’impresa ha provveduto a effettuare un livellamento del manto stradale e a sistemare e livellare i tombini. È stato fatto quanto possibile nell’ambito dell’intervento previsto».
Per quanto riguarda i marciapiedi, aggiunge: «Non sono stati interessati dai lavori, perché non rientravano nell’intervento previsto. Siamo comunque sempre disponibili ad ascoltare le segnalazioni della popolazione. Qualora emergessero situazioni problematiche, invitiamo i cittadini a segnalarcele: siamo a disposizione per valutarle».