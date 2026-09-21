Polemiche in Viale Olgiati

La replica

Vito Lo Russo, capo del Dicastero Anziani e Ambiente di Bellinzona, prende atto delle critiche, ma precisa: «L’intervento si è reso necessario perché il manto stradale presentava effettivamente condizioni di forte deterioramento, con avvallamenti e irregolarità che rendevano la circolazione poco sicura, in particolare per i ciclisti».

Lo scopo, stando a Lo Russo e al Municipio, era quindi quello di migliorare le condizioni della carreggiata attraverso un intervento di manutenzione, in attesa della futura riqualifica complessiva della strada. «Probabilmente non è stato compreso fino in fondo che l’intervento eseguito quest’estate non era una ristrutturazione, bensì un intervento di semplice manutenzione. I lavori si sono infatti svolti nell’arco di sole tre notti, proprio per limitare al minimo i disagi su un tratto particolarmente trafficato».