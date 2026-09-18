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Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita

Tragico incidente giovedì pomeriggio sull'autostrada A3, cause e identità del conducente non sono ancora state chiarite
Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita
POLIZIA CANTONALE ARGOVIA
Fonte Polizia cantonale Argovia
elaborata da Redazione
Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita
Tragico incidente giovedì pomeriggio sull'autostrada A3, cause e identità del conducente non sono ancora state chiarite

MUMPF - Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 17 settembre sull’autostrada A3, nell’area di sosta Mumpf-Nord in direzione Basilea.

Intorno alle 14.15 un automobilista, che circolava alla guida di una Mercedes, è entrato nell’area di sosta e si è schiantato violentemente contro la parte posteriore di un autoarticolato parcheggiato. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il conducente non c’è stato nulla da fare: è stato possibile soltanto constatarne il decesso. I pompieri hanno dovuto estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto, rimasta incastrata sotto il rimorchio del camion. L’identità dell’uomo non è stata ancora accertata con certezza.

Le cause dell’incidente restano ancora da chiarire. La polizia cantonale di Argovia ha avviato le indagini, mentre la procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

L’area di sosta è rimasta chiusa fino alle 20 per consentire le operazioni di soccorso, il recupero del veicolo e i rilievi della polizia.

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a3area di sostaincidente stradalemumpf

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