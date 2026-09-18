Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita
Tragico incidente giovedì pomeriggio sull'autostrada A3, cause e identità del conducente non sono ancora state chiarite
Tragico incidente giovedì pomeriggio sull'autostrada A3, cause e identità del conducente non sono ancora state chiarite
MUMPF - Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 17 settembre sull’autostrada A3, nell’area di sosta Mumpf-Nord in direzione Basilea.
Intorno alle 14.15 un automobilista, che circolava alla guida di una Mercedes, è entrato nell’area di sosta e si è schiantato violentemente contro la parte posteriore di un autoarticolato parcheggiato. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il conducente non c’è stato nulla da fare: è stato possibile soltanto constatarne il decesso. I pompieri hanno dovuto estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto, rimasta incastrata sotto il rimorchio del camion. L’identità dell’uomo non è stata ancora accertata con certezza.
Le cause dell’incidente restano ancora da chiarire. La polizia cantonale di Argovia ha avviato le indagini, mentre la procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della vittima.
L’area di sosta è rimasta chiusa fino alle 20 per consentire le operazioni di soccorso, il recupero del veicolo e i rilievi della polizia.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!