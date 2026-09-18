Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita

Intorno alle 14.15 un automobilista, che circolava alla guida di una Mercedes, è entrato nell’area di sosta e si è schiantato violentemente contro la parte posteriore di un autoarticolato parcheggiato. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il conducente non c’è stato nulla da fare: è stato possibile soltanto constatarne il decesso. I pompieri hanno dovuto estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto, rimasta incastrata sotto il rimorchio del camion. L’identità dell’uomo non è stata ancora accertata con certezza.