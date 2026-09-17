Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, poco prima della galleria Mappo-Morettina ha tamponato un veicolo che lo precedeva, alla cui guida vi era una 55enne cittadina svizzera domiciliata nel Canton San Gallo. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'uomo in ambulanza all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 43enne ha riportato serie ferite, tali da metterne in pericolo la vita. Illesa la 55enne. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, il tratto interessato e la galleria in direzione di Locarno sono stati temporaneamente chiusi al traffico. Sono state predisposte le necessarie deviazioni.