“Io, tu e l’OSI”: al via le iscrizioni per suonare con l’Orchestra

L’iniziativa, inserita nel formato “be connected” e presentata nell’ambito del programma di mediazione culturale LAC edu, è rivolta a persone di ogni età e provenienza appassionate di musica, ma che non ne hanno fatto una professione. I partecipanti selezionati formeranno insieme ai musicisti dell’OSI un’orchestra sinfonica che si esibirà sul palco del LAC il 12 e 13 giugno 2027, sotto la direzione del Maestro Philippe Béran.