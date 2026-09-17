“Io, tu e l’OSI”: al via le iscrizioni per suonare con l’Orchestra
Il termine per le iscrizioni è fissato al 19 ottobre. Musicisti non professionisti di ogni età potranno suonare con l'OSI sul palco del LAC nel 2027.
Il termine per le iscrizioni è fissato al 19 ottobre. Musicisti non professionisti di ogni età potranno suonare con l'OSI sul palco del LAC nel 2027.
LUGANO - Si aprono oggi le iscrizioni alla seconda edizione di “Io, tu e l’OSI”, il progetto che offre agli appassionati di musica la possibilità di suonare insieme ai professori e alle professoresse dell’Orchestra della Svizzera italiana. Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 19 ottobre.
L’iniziativa, inserita nel formato “be connected” e presentata nell’ambito del programma di mediazione culturale LAC edu, è rivolta a persone di ogni età e provenienza appassionate di musica, ma che non ne hanno fatto una professione. I partecipanti selezionati formeranno insieme ai musicisti dell’OSI un’orchestra sinfonica che si esibirà sul palco del LAC il 12 e 13 giugno 2027, sotto la direzione del Maestro Philippe Béran.
Il percorso prenderà il via a marzo 2027 e comprenderà prove a sezioni e d’insieme con i musicisti dell’OSI. Il programma spazierà dalle pagine della musica classica alle colonne sonore di cartoni animati e serie tv, fino alle sigle di celebri videogiochi.
La selezione è aperta a tutti gli strumenti, dagli archi ai fiati, dai legni alle percussioni. Entro la fine di novembre saranno scelti i partecipanti sulla base del materiale presentato secondo le modalità indicate nel modulo d’iscrizione disponibile su www.osi.swiss. A dicembre i prescelti riceveranno le rispettive parti per prepararsi alle prove, insieme alle registrazioni dei brani in programma.
Ai primi 50 iscritti sarà inoltre offerto un biglietto per un concerto dell’OSI a Pentecoste, in programma al LAC nel maggio 2027, poche settimane prima dei concerti conclusivi di “Io, tu e l’OSI”.
Il progetto, giunto alla seconda edizione dopo quella del 2023, è uno dei momenti principali di “be connected”, il formato nato per avvicinare nuovi pubblici ai concerti e portare l’identità dell’Orchestra sul territorio attraverso sperimentazione, interdisciplinarità, inclusione e coinvolgimento di diverse fasce d’età.
Le iscrizioni possono essere effettuale sul sito www.osi.swiss e resteranno aperte fino a lunedì 19 ottobre.