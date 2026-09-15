A sorpresa in Ticino gli affitti in picchiata: negli annunci il calo è del 10,9%

SAVOSA - Per la prima volta dal 2019/20, gli affitti in offerta in Svizzera sono diminuiti, registrando tra luglio 2025 e lo stesso mese di quest'anno una flessione media dell’1,7%. È quanto emerge dall’ultima Rental Home Market Price Analysis dello Swiss Real Estate Institute per newhome. Il rapporto, basato su dati pubblicati sui principali portali immobiliari svizzeri, fotografa un mercato in evoluzione in cui la dinamica tra offerta e domanda si riflette in modo diverso a seconda delle regioni e delle tipologie abitative.