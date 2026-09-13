Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»

Secondo il racconto del testimone, la discussione è iniziata tra quattro o cinque uomini che sembravano fortemente alterati dall'alcol. «Ero seduto alla stazione di servizio e bevevo qualcosa quando gli uomini hanno iniziato a litigare», riferisce il 67enne. La situazione è rapidamente degenerata: «All'improvviso uno di loro ha sferrato un pugno in faccia a un altro. Quest'ultimo è caduto all'indietro, battendo violentemente la testa sull'asfalto. Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave».