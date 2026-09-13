Lite mortale alla stazione di servizio: «Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave»
Un 67enne era presente al momento dell'accesa discussione finita in tragedia a Derendingen. «Non è facile elaborare ciò che è successo»
Un 67enne era presente al momento dell'accesa discussione finita in tragedia a Derendingen. «Non è facile elaborare ciò che è successo»
DERENDINGEN - Sabato sera, presso una stazione di servizio Coop a Derendingen, nel Canton Soletta, si è verificata una lite che si è conclusa in tragedia. Un testimone di 67 anni ha assistito da vicino all'accaduto e ha raccontato a 20 Minuten quegli attimi scioccanti.
Secondo il racconto del testimone, la discussione è iniziata tra quattro o cinque uomini che sembravano fortemente alterati dall'alcol. «Ero seduto alla stazione di servizio e bevevo qualcosa quando gli uomini hanno iniziato a litigare», riferisce il 67enne. La situazione è rapidamente degenerata: «All'improvviso uno di loro ha sferrato un pugno in faccia a un altro. Quest'ultimo è caduto all'indietro, battendo violentemente la testa sull'asfalto. Ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave».
L'aggressore si è dato immediatamente alla fuga in auto, dirigendosi verso Subingen, dove poco dopo ha avuto un incidente. «Ho capito subito che si trattava della stessa auto», racconta il testimone, che però, nell'agitazione del momento, non è riuscito a memorizzare la targa italiana esatta.
La polizia cantonale di Soletta ha confermato l'accaduto e, insieme alla procura, ha avviato le indagini. Secondo il referto dell'autopsia, la morte non sarebbe stata causata da un atto violento.
Il testimone ha reagito prontamente, chiedendo al personale della stazione di servizio di chiamare i soccorsi. «Sono arrivati subito polizia, ambulanze e poi anche i pompieri. In seguito hanno montato una tenda rossa per coprire il corpo della vittima.»
L'accaduto ha profondamente segnato il testimone. «Ho ancora davanti agli occhi l'immagine dell'uomo che cadeva all'indietro e rimaneva immobile a terra», racconta. Sul luogo dell'incidente ha ricevuto assistenza psicologica. «Non è facile elaborare ciò che è successo. Solo a pensare di dover testimoniare in tribunale come testimone oculare, già ora mi sento male. Quei ricordi terribili torneranno a galla».
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