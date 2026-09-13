Schianto fatale con l'auto contro una roccia
La polizia indaga sulle cause del tragico incidente avvenuto sulla Vättnerstrasse.
La polizia indaga sulle cause del tragico incidente avvenuto sulla Vättnerstrasse.
PFÄFERS - Un uomo di 27 anni ha perso la vita sabato sera, 12 settembre, in un incidente stradale sulla Vättnerstrasse. Il giovane, cittadino svizzero residente nella regione, viaggiava da solo a bordo della sua auto. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.
L'incidente è avvenuto intorno alle 18:15, mentre il 27enne procedeva da Vättis in direzione di Pfäfers. Dopo una serie di curve nei pressi di Rüfi, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo. L'auto ha sbandato, invaso la corsia opposta e si è schiantata frontalmente contro una roccia, prima di cadere lungo un ripido terrapieno e ribaltarsi.
La vettura ha poi continuato a scivolare sul tetto, urtando una recinzione sul lato destro della strada, fino a fermarsi in mezzo alla carreggiata. I soccorritori intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso del conducente.
La polizia cantonale di San Gallo, sotto la direzione della procura cantonale di San Gallo, ha avviato le indagini per chiarire le circostanze esatte dell'incidente. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia cantonale, un elicottero di soccorso della Rega, un pubblico ministero e i pompieri locali.
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