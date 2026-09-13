Schianto fatale con l'auto contro una roccia

L'incidente è avvenuto intorno alle 18:15, mentre il 27enne procedeva da Vättis in direzione di Pfäfers. Dopo una serie di curve nei pressi di Rüfi, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo. L'auto ha sbandato, invaso la corsia opposta e si è schiantata frontalmente contro una roccia, prima di cadere lungo un ripido terrapieno e ribaltarsi.