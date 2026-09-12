Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono

I criteri del nuovo studio

L'analisi riguarda il periodo tra il 2004 e il 2014 e utilizza 154'573 annunci di affitto vicino a 91 centri con minimo 30 posti letto e rimasti aperti per almeno quattro anni.

Come anticipato, il risultato principale è che, quando un centro è attivo, gli affitti degli immobili situati entro circa 700 metri risultano in media inferiori del 3,8% rispetto a quelli degli immobili più distanti utilizzati come gruppo di controllo, confrontando l'andamento prima e dopo l'apertura. Una diminuzione che emerge già nei primi tre mesi dopo l'apertura e persiste per almeno due anni. Alla chiusura dei centri, gli affitti nelle vicinanze mostrano invece una ripresa.