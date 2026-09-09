Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

Il fungo, però, non è nelle condizioni ideali per essere consumato fresco e diventerà presto un condimento. Attualmente, piccoli pezzi sono stesi ad asciugare al sole sulla terrazza e, successivamente, verranno inseriti in una macchina per l'essiccazione. «Appena i pezzi saranno secchi, potrò macinarli e ottenere una polvere molto profumata», spiega Morris. Questa polvere sarà perfetta per insaporire risotti, pasta e altri piatti. Quando il fungo è troppo maturo, infatti, aumenta il rischio di intossicazione.