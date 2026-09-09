Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
La stagione dei funghi era iniziata decisamente male. Ma pioggia e sole hanno ribaltato la situazione.
La stagione dei funghi era iniziata decisamente male. Ma pioggia e sole hanno ribaltato la situazione.
LUGANO - I fratelli Alex e Morris hanno fatto una scoperta eccezionale, questa domenica, in Ticino. Durante la ricerca di funghi nei boschi sopra Ascona hanno trovato un porcino dal peso straordinario di 2,7 chilogrammi. «Da otto anni vado ogni fine settimana a cercare funghi, ma uno così grande non l'avevo mai visto», spiega Morris a 20 Minuten.
Il fungo, però, non è nelle condizioni ideali per essere consumato fresco e diventerà presto un condimento. Attualmente, piccoli pezzi sono stesi ad asciugare al sole sulla terrazza e, successivamente, verranno inseriti in una macchina per l'essiccazione. «Appena i pezzi saranno secchi, potrò macinarli e ottenere una polvere molto profumata», spiega Morris. Questa polvere sarà perfetta per insaporire risotti, pasta e altri piatti. Quando il fungo è troppo maturo, infatti, aumenta il rischio di intossicazione.
«Mai trovato un fungo così»
Anche nel Canton Appenzello Esterno si è registrata una scoperta spettacolare. «Per la prima volta ho trovato una vescia gigante», racconta il controllore di funghi Silvan Gemperle a 20 Minuten. Il fungiatt preferisce non rivelare il luogo esatto del ritrovamento: «È il mio posto segreto per la raccolta di funghi». La vescia gigante pesa circa due chilogrammi, ma esemplari di questa specie possono raggiungere anche il doppio del peso.
A causa della siccità, la stagione dei funghi quest'anno era iniziata molto male. «I funghi sono cresciuti molto tardi», spiega Gemperle. Tuttavia, grazie alle piogge e ai temporali degli ultimi giorni, la situazione è cambiata radicalmente. «I temporali e le giornate di sole favoriscono la crescita dei funghi».
Per crescere, infatti, i funghi hanno bisogno di suoli umidi e di esposizione al sole. «Questa alternanza potrebbe essere anche la ragione per cui stiamo trovando esemplari così grandi».