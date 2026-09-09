CARABIETTA
Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
Ignote le cause che hanno portato al singolare fenomeno e al blocco totale del traffico sulla strada cantonale, fermi anche i mezzi pubblici.
lettore/TCS
Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
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Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
Ignote le cause che hanno portato al singolare fenomeno e al blocco totale del traffico sulla strada cantonale, fermi anche i mezzi pubblici.
Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
Ignote le cause che hanno portato al singolare fenomeno e al blocco totale del traffico sulla strada cantonale, fermi anche i mezzi pubblici.
LUGANO - Per motivi non chiari, il semaforo che regola il traffico in località Carabietta (Collina d'Oro) è rimasto rosso per almeno mezz'ora generando incredulità e disagi.
Nella coda, creatasi rapidamente sotto la pioggia battente, sono rimasti incagliati anche gli autobus della linea 433.
Il “tappo” poteva essere visto anche sulla mappa dell'infotraffico del TCS.
Stando a quanto appreso, l'intervento della Polizia ha permesso lo “sblocco” dopo un'attesa durata una quarantina di minuti.
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