L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli

Eppure, le disposizioni possono cambiare parecchio a seconda della compagnia. Anche volando sullo stesso modello di aereo e sulla medesima tratta, i limiti di peso e dimensioni possono essere diversi in base al vettore e alla tariffa acquistata. Ma perché?

Da 77 a 81,8 chili: anche il peso medio dei passeggeri è cambiato

Il motivo principale, spiega Heap, va cercato proprio nell’aereo. Ogni velivolo ha infatti un peso massimo al decollo, che comprende il peso dell'aereo stesso, il carburante, cibo e bevande, merci, equipaggio, passeggeri e relativi bagagli. «Per ragioni di sicurezza, questo peso complessivo non può essere superato», sottolinea l’ex pilota.