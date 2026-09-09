L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli
Come vengono stabiliti i limiti? E perché? Oltre al fattore economico, entra in gioco anche la sicurezza.
ZURIGO - Poche cose sono fastidiose quanto salire a bordo di un aereo e trovare le cappelliere già stracolme. Il risultato è che per il proprio bagaglio a mano non c’è più spazio, l’equipaggio deve cercare una sistemazione alternativa oppure trasferire la valigia nella stiva, con il rischio di provocare ulteriori ritardi.
Per questo Natasha Heap, ex pilota e ricercatrice nel campo della sicurezza aerea presso la University of Southern Queensland, ritiene che sarebbe opportuno avere regole più chiare e uniformi per il bagaglio a mano. «Una quantità eccessiva di bagagli in cabina rappresenta un autentico rischio per la sicurezza», scrive in un contributo pubblicato dal portale "The Conversation".
Eppure, le disposizioni possono cambiare parecchio a seconda della compagnia. Anche volando sullo stesso modello di aereo e sulla medesima tratta, i limiti di peso e dimensioni possono essere diversi in base al vettore e alla tariffa acquistata. Ma perché?
Da 77 a 81,8 chili: anche il peso medio dei passeggeri è cambiato
Il motivo principale, spiega Heap, va cercato proprio nell’aereo. Ogni velivolo ha infatti un peso massimo al decollo, che comprende il peso dell'aereo stesso, il carburante, cibo e bevande, merci, equipaggio, passeggeri e relativi bagagli. «Per ragioni di sicurezza, questo peso complessivo non può essere superato», sottolinea l’ex pilota.
Mentre le valigie imbarcate in stiva vengono pesate al momento del check-in, per i passeggeri e il bagaglio a mano, soprattutto sugli aerei più grandi, il calcolo può avvenire in modo diverso. In Australia, per esempio, le compagnie possono utilizzare valori medi stabiliti dalle autorità.
Per gli aerei con una capacità compresa tra 150 e 299 posti, tra cui molti Boeing 737, oggi il calcolo considera, ad esempio, 81,8 chilogrammi per un uomo adulto e 66,7 chilogrammi per una donna adulta. A questi valori vengono aggiunti normalmente altri sette chilogrammi a persona per il bagaglio a mano.
Perché ogni compagnia può avere limiti diversi
I valori standard previsti dalla legge non sono tuttavia necessariamente identici per tutte le compagnie. In Australia, i vettori possono chiedere all'autorità per l'aviazione civile di utilizzare propri valori medi per il peso dei passeggeri e dei bagagli.
«Questo permette alle diverse compagnie aeree di stabilire regole differenti per il bagaglio a mano», spiega Heap. Ecco perché su alcuni voli è possibile portare una valigia che pesa qualche chilo in più rispetto a quanto consentito da altri vettori.
Anche in Europa le compagnie possono discostarsi dai pesi standard. Secondo l'autorità europea per la sicurezza aerea (EASA), tuttavia, i valori utilizzati devono essere basati su studi di pesatura rappresentativi e su analisi statistiche affidabili.
Il business dei bagagli vale miliardi
Dietro alle diverse franchigie, però, non ci sono soltanto i calcoli relativi alla sicurezza. Con la crescita delle compagnie low cost, secondo Heap, il bagaglio è diventato sempre più una vera e propria fonte di guadagno.
«In passato le regole per il bagaglio a mano erano molto più uniformi», osserva l’ex pilota. Le compagnie a basso costo hanno iniziato a far pagare separatamente servizi come bagagli aggiuntivi, cibo, bevande e connessione Wi-Fi.
Secondo le previsioni della International Air Transport Association, nel 2026 le entrate accessorie delle compagnie aeree a livello globale raggiungeranno 144 miliardi di dollari. Tra queste rientrano anche gli introiti derivanti dai bagagli aggiuntivi e da quelli che superano i limiti di peso.
Troppi bagagli sono un problema anche per l’equipaggio
C’è poi un altro aspetto, spesso trascurato: il peso dei bagagli rappresenta anche un problema per il personale di cabina. Sollevare valigie pesanti per sistemarle nelle cappelliere può infatti provocare problemi alla schiena e altri disturbi fisici. «Per l’equipaggio di cabina il bagaglio a mano è letteralmente una tortura», afferma Heap.
Anche durante l’imbarco, un eccesso di bagagli può rallentare le operazioni: quando le valigie più grandi non entrano nelle cappelliere od occorre perdere tempo per trovare uno spazio libero, aumentano i tempi necessari per completare il boarding.
Ma il problema diventa ancora più serio in caso di emergenza. Secondo gli studi citati da Heap, infatti, le evacuazioni possono risultare più lente quando i passeggeri cercano di portare con sé il bagaglio a mano invece di lasciarlo a bordo.