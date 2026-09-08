Successo AfD, Angela Merkel: «È semplicemente scioccante»
L’ex cancelliera invita i partiti democratici a rinnovare il dialogo con la popolazione, mettendo in guardia dal primato delle emozioni sui fatti.
KÖLN - Il successo elettorale dell'AfD, partito di destra populista, in Sassonia-Anhalt ha profondamente colpito l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. «È semplicemente scioccante», ha dichiarato l'ex presidente della CDU alla fiera digitale Digital X della Deutsche Telekom a Colonia.
Il suo partito aveva subito una pesante sconfitta nel Land dell'est della Germania, dimezzando la propria quota di voti. «Come membro della CDU mi si spezza il cuore», ha detto la cristiano-democratica, che è stata cancelliera federale tedesca dal 2005 al 2021. «Questa è una cesura, una vera cesura che stiamo vivendo nella storia della Repubblica Federale di Germania.»
L'ex presidente della CDU ha consigliato un diverso tipo di comunicazione per raggiungere meglio la popolazione e spiegare meglio i progressi. «L'approccio individuale ai cittadini» sarebbe probabilmente diventato più importante rispetto al passato, ha affermato Merkel. I partiti democratici dovrebbero ora cercare maggiormente il contatto con i cittadini.
Sentimenti invece di fatti
Trova preoccupante che i fatti non abbiano più un valore così alto per molti cittadini e che invece si faccia riferimento ai sentimenti. Come esempio ha citato l'affermazione che secondo lei è fattuale, ossia che in Sassonia-Anhalt la disoccupazione è diminuita e la ricchezza individuale è aumentata. «E poi il candidato di punta (dell'AfD Ulrich Siegmund) dice, "può darsi, ma non lo si percepisce così".»
Non si deve permettere che un tale atteggiamento diventi maggioritario, ha detto Merkel. «È stato il progresso dell'Illuminismo che la somma delle persone potesse accordarsi sui fatti.» Se ora il sentimento prende il sopravvento e i fatti non vengono più considerati la cosa più importante, questo sarebbe un regresso civile.