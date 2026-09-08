Successo AfD, Angela Merkel: «È semplicemente scioccante»

Trova preoccupante che i fatti non abbiano più un valore così alto per molti cittadini e che invece si faccia riferimento ai sentimenti. Come esempio ha citato l'affermazione che secondo lei è fattuale, ossia che in Sassonia-Anhalt la disoccupazione è diminuita e la ricchezza individuale è aumentata. «E poi il candidato di punta (dell'AfD Ulrich Siegmund) dice, "può darsi, ma non lo si percepisce così".»