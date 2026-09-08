Canada, scattano nuovi dazi su 20 miliardi di import Usa
Ottawa risponde alle tariffe americane colpendo numerosi settori, mentre cresce la preoccupazione per le possibili ricadute economiche.
OTTAWA - Sono entrati in vigore oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati uniti, ultima tappa dell'escalation commerciale tra i due paesi del Nord America dopo il fallimento dei negoziati bilaterali dello scorso mese.
Le tariffe colpiscono una serie di prodotti statunitensi, tra cui abbigliamento, formaggi, componenti metallici e prodotti in legno, e rappresentano la risposta di Ottawa ai dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump sulle merci canadesi.
Il primo ministro canadese Mark Carney ha promesso una risposta "dollaro per dollaro" alle misure statunitensi. Per ora l'impatto economico diretto potrebbe essere limitato, ma cresce il timore di una spirale di ritorsioni capace di colpire famiglie e imprese su entrambi i lati del confine.
Poche ore prima dell'entrata in vigore dei nuovi dazi, Trump ha attaccato sui social Bombardier, sostenendo che non ci saranno "più vendite di Bombardier negli Stati uniti", e ha accusato Ottawa di ostacolare banche e aziende americane.
"Comprate americano. Volate con compagnie aeree americane. Bevete liquori e bevande americane. Navigate sul Lago America", ha scritto il presidente su Truth.
La disputa commerciale era esplosa a luglio, quando Trump aveva minacciato tariffe del 50% su alcuni prodotti canadesi in assenza di un accordo. Dopo il fallimento delle trattative, Washington ha imposto in agosto dazi su centinaia di prodotti, tra cui vino, formaggi, abbigliamento e bastoni da hockey, spingendo Ottawa alla nuova rappresaglia.