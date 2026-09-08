Canada, scattano nuovi dazi su 20 miliardi di import Usa

Il primo ministro canadese Mark Carney ha promesso una risposta "dollaro per dollaro" alle misure statunitensi. Per ora l'impatto economico diretto potrebbe essere limitato, ma cresce il timore di una spirale di ritorsioni capace di colpire famiglie e imprese su entrambi i lati del confine.

Poche ore prima dell'entrata in vigore dei nuovi dazi, Trump ha attaccato sui social Bombardier, sostenendo che non ci saranno "più vendite di Bombardier negli Stati uniti", e ha accusato Ottawa di ostacolare banche e aziende americane.