Il Paradiso si prende il derby
La squadra di Cotta si è imposta 4-0 sui granata, che restano all'ultimo posto in classifica
La squadra di Cotta si è imposta 4-0 sui granata, che restano all'ultimo posto in classifica
PARADISO - In Ticino si è tornati a parlare di derby. Al Campo Pian Scairolo si sono affrontati Paradiso e Bellinzona, con i padroni di casa capaci di imporsi con un netto e inequivocabile 4-0 sui granata, ancora senza vittorie dopo sei giornate e sempre ultimi in classifica con un punto.
La partita - a senso unico - era già ampiamente decisa al termine del primo tempo, grazie alla doppietta realizzata nel giro di due minuti dallo scatenato Santiago Mateucci, a segno tra il settimo e il nono minuto, e al gol di Babic al 32'. Il punteggio si è ulteriormente allargato al 51', quando Mateucci ha completato la sua sontuosa tripletta, affondando ancora di più la squadra di Francesco Pargalia.
Grazie a questa affermazione, la formazione di Corrado Cotta è salita a quota 10 punti in sei incontri.
Da segnalare infine che il Lugano U21 è stato sconfitto 1-0 dall'FC Amical Saint-Prex, decisiva la rete di Beni Joao Antonio dopo soli otto minuti.