Tadej Pogacar: una buona e una cattiva notizia
Operato a una clavicola dopo la sua caduta alla Vuelta, il fenomeno 27enne preferisce concentrarsi sul recupero in vista della prossima stagione. Nel frattempo ha rinnovato il suo contratto con l'UAE fino al 2032
Operato a una clavicola dopo la sua caduta alla Vuelta, il fenomeno 27enne preferisce concentrarsi sul recupero in vista della prossima stagione. Nel frattempo ha rinnovato il suo contratto con l'UAE fino al 2032
LUBIANA - Tadej Pogacar non riprenderà la competizione in questa stagione per «concentrarsi pienamente sul suo recupero» dopo un’operazione a una clavicola conseguente alla sua caduta durante il Giro di Spagna. Lo ha annunciato sabato la sua squadra, la UAE-Emirates. «Dopo la sua caduta alla Vuelta, Tadej non riprenderà la competizione in questa stagione al fine di concentrarsi pienamente sul suo recupero e sulla sua riabilitazione», ha indicato la sua formazione su X.
Lo sloveno si è anche espresso attraverso un post: «Per il momento, la cosa più importante è ristabilirsi correttamente e dare al mio corpo il tempo di cui ha bisogno».
Una cattiva... e una buona notizia
Lo sloveno salterà quindi i Campionati del mondo a Montréal in settembre, i Campionati europei in Slovenia all’inizio di ottobre e il Giro di Lombardia, anch’esso in ottobre. Tre corse di cui è detentore del titolo.
Nello stesso post, la sua squadra ha annunciato anche il prolungamento del suo contratto fino al 2032: «Fin dall’inizio, questa squadra è stata come una casa per me. Siamo cresciuti insieme nel corso degli anni e abbiamo condiviso momenti incredibili, quindi sono molto felice di prolungare il mio contratto fino al 2032», ha spiegato.