17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete

«Ai genitori, comprensibilmente preoccupati e indignati, che hanno chiesto perché non fosse possibile trattenere almeno per una notte persone che si erano appena rese protagoniste di un comportamento violento e in evidente stato di alterazione», la Polizia avrebbe risposto: «Non possiamo». Ed è proprio questo il nodo sollevato dai cittadini. «Non si pretende che la politica sostituisca la magistratura, né che vengano ignorate le garanzie dello Stato di diritto».