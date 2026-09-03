Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete

Sei domande dopo l'episodio avvenuto la scorsa settimana in Via Franscini: si chiedono chiarimenti sul rilascio dei presunti aggressori e misure concrete per rafforzare la sicurezza notturna della città.
17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete
Lettore Tio.ch
di Cronaca Ticino
17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete
Sei domande dopo l'episodio avvenuto la scorsa settimana in Via Franscini: si chiedono chiarimenti sul rilascio dei presunti aggressori e misure concrete per rafforzare la sicurezza notturna della città.

LUGANO - Sei domande e una richiesta precisa: ottenere risposte sulla sicurezza a Lugano. È quanto emerge dall'interrogazione giunta questa mattina in redazione, e rivolta direttamente al Municipio. Un gruppo di sette Consiglieri comunali* chiede chiarimenti dopo l'aggressione che ha coinvolto alcune ragazze di 17 anni nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, al rientro da una festa di compleanno. Dal comunicato emergono rabbia e indignazione per il rilascio dei presunti aggressori, avvenuto, secondo quanto riportato, «dopo poche ore».

«Ai genitori, comprensibilmente preoccupati e indignati, che hanno chiesto perché non fosse possibile trattenere almeno per una notte persone che si erano appena rese protagoniste di un comportamento violento e in evidente stato di alterazione», la Polizia avrebbe risposto: «Non possiamo». Ed è proprio questo il nodo sollevato dai cittadini. «Non si pretende che la politica sostituisca la magistratura, né che vengano ignorate le garanzie dello Stato di diritto».

«La cittadinanza non chiede slogan. Chiede sicurezza»
Se, di fronte a episodi di questo genere, la risposta delle autorità è che non esistono strumenti sufficienti per impedire che una persona appena fermata possa tornare immediatamente in circolazione, allora, sostengono i firmatari, «il problema diventa immediatamente politico». A maggior ragione, sottolinea il comunicato, quando si tratta di persone già note alle autorità o di comportamenti violenti reiterati.

Il messaggio è chiaro: una ragazza di 17 anni deve poter tornare a casa da una festa sentendosi sicura, senza che i suoi genitori debbano domandarsi se la città lo sia ancora nelle ore notturne.

«Servono strumenti più efficaci». L'appello rivolto al Municipio

Sono sei le domande rivolte al Municipio dai firmatari. Le riportiamo di seguito.

1. Quanti autori di aggressioni, risse o altri episodi violenti avvenuti a Lugano negli ultimi tre anni risultavano già noti alle autorità per fatti analoghi? Il Municipio può quantificare concretamente il fenomeno della recidiva?

2. Il Municipio dispone, direttamente o tramite la Polizia cantonale, di dati aggregati sulla cittadinanza e sullo statuto di soggiorno degli autori di reati violenti commessi sul territorio cittadino? In caso affermativo, è disposto a renderli pubblici, distinguendo almeno tra cittadini svizzeri, cittadini stranieri residenti e persone non residenti?

3. Il Municipio ritiene sufficienti gli attuali strumenti giuridici a disposizione della Polizia quando una persona fortemente alterata dall’alcol o da altre sostanze abbia appena commesso un’aggressione e possa rappresentare ancora un pericolo per terzi?

4. Se tali strumenti sono insufficienti, cosa intende fare concretamente il Municipio presso il Consiglio di Stato e le autorità cantonali competenti affinché vengano rafforzate le possibilità di intervento e di custodia preventiva nei casi più gravi?

5. Nei casi di cittadini stranieri che commettono ripetutamente reati violenti, quali segnalazioni vengono effettuate alle autorità competenti in materia di migrazione e quali conseguenze possono derivarne sul diritto di soggiorno? Il Municipio ritiene che tali procedure siano oggi sufficientemente efficaci?

6. Quali misure concrete e verificabili intende adottare il Municipio nei prossimi mesi per aumentare la sicurezza notturna a Lugano, in particolare nei fine settimana e nelle zone maggiormente frequentate dai giovani, evitando che la risposta delle autorità si limiti a intervenire soltanto dopo che l’aggressione è già avvenuta?»

I sette Consiglieri comunali appartenenti alla Lega sono: Lucia Minotti, Michael Nyffeler, Luisa Aliprandi, Omar Wicht, Christian Tresoldi, Mauro Gaggini e Marco Seitz.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aggressionegiovaniinterrogazioneluganomunicipio
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
2 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
2 gior
46
69

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
1 gior
4
23

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
1 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
20 ore
127
226

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
1 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
22 ore

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
22 ore
66
329

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
1 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
1 gior
60

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
22 ore
1
20

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
21 ore

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
2 gior
15
14

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
LIVE
CANTONE
18 ore
19

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
1 gior
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
2 gior
27
109

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
2 gior
14
46

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
2 gior
42

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
2 gior
364

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
2 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
3 gior
34
75

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
1 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»
LIVE
CICLISMO
18 ore
12
41

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
3 gior
60
48

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
1 gior
2
46

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
49
75

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
3 gior
44
133

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
1 gior
33

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
1 gior
25
73

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
97

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
2
22

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior
5
48

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
27
9

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
LIVE
TANZANIA
15 ore
4
26

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
1 gior
54
81

Altra partita, altri timori

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
67

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore
LIVE
BERNA
1 gior

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»
LIVE
VAUD
12 ore
13
85

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
53
184

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
1 gior
5
67

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19

Non buttate le vostre biciclette

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
13

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
2 gior
4
21

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»
LIVE
CANTONE
1 gior
32
68

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»

Batte Wawrinka e denuncia le minacce di morte
LIVE
TENNIS
1 gior
2
10

Batte Wawrinka e denuncia le minacce di morte

ULTIME NOTIZIE TICINO
Il coro Calicantus accoglie i piccoli cantori
LIVE
LOCARNO
4 min

Il coro Calicantus accoglie i piccoli cantori

Dalla lettura al digitale, una campagna per rafforzare le competenze di base
LIVE
CANTONE
1 ora

Dalla lettura al digitale, una campagna per rafforzare le competenze di base

Il VPOD bacchetta l'UDC: «Troppe bufale!»
LIVE
CANTONE
1 ora
7
26

Il VPOD bacchetta l'UDC: «Troppe bufale!»

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino
LIVE
CANTONE
3 ore
43
109

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, fermati
LIVE
CANTONE
5 ore
16
82

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, fermati

Confermate le candidature di Greta Gysin e Rocco Vitale per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
5 ore
28
87

Confermate le candidature di Greta Gysin e Rocco Vitale per il Consiglio di Stato

Tutti i vincitori della nona Gara di Pedalò
LIVE
LUGANO
6 ore
6

Tutti i vincitori della nona Gara di Pedalò

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
6 ore
130
303

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

Giornata nazionale Spitex: sfide ed esperienze della cura a domicilio
LIVE
LOCARNO
6 ore
11

Giornata nazionale Spitex: sfide ed esperienze della cura a domicilio

«È stato completamente spazzato via»
LIVE
CANTONE / NEPAL
6 ore
2
17

«È stato completamente spazzato via»