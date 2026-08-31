«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

Parlando «come presidente del governo cantonale ritengo fondamentale ricordare la centralità della separazione dei poteri, che sta alla base dello Stato di diritto. La discrezione, o silenzio come lo hanno chiamato alcuni, adottata dal Consiglio di Stato in questi giorni, è da ricondurre proprio alla volontà di rispettare la separazione dei poteri, lasciando che a chiarire fatti e responsabilità sia il potere giudiziario, che deve poter operare in totale indipendenza e autonomia». E questo «non significa sottrarsi alle domande, alle verifiche, al controllo democratico, mediatico e parlamentare tramite inchieste giornalistiche, amministrative o approfondimenti parlamentari nell'ambito dell'alta vigilanza. Ci mancherebbe altro. Questi sono strumenti importanti che ho sempre difeso, che continuerò a difendere e che ho anche contribuito a sviluppare».

E, assicura la presidente del governo, «appena sarà possibile, senza interferire con gli accertamenti giudiziari in corso, si dovrà rispondere alle domande e anche agli atti parlamentari con la massima trasparenza».