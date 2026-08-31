«Casi singoli, per quanto gravi, non possono macchiare la reputazione di tutti»

I tre grandi cantieri aperti

La direttrice del DECS è quindi entrata nel merito di alcuni dei numerosi cantieri scolastici in corso. Dal Gruppo di lavoro “Orizzonti per la formazione docenti in Ticino ─ i cui risultati verranno presentati nel dettaglio nelle prossime settimane ─, all'Osservatorio docenti che «analizza i dati con l’obiettivo di identificare tendenze, criticità e opportunità, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sia sull’evoluzione demografica di allievi e allieve, sia sul fabbisogno di personale docente». Il primo rapporto è stato trasmesso nel settembre dello scorso anno al Parlamento e poi reso pubblico. Il secondo rapporto, più dettagliato, sarà pronto in autunno.

Infine, il cantiere relativo alle procedure di assunzione e selezione dei docenti e delle docenti, procedure che costituiscono un ambito particolarmente complesso, per la varietà delle situazioni da gestire e per la necessità di garantire ogni anno la copertura del fabbisogno di personale in tutti gli ordini e gradi scolastici. «Nel 2024 avevo voluto che venisse dato avvio a un lavoro di approfondimento e di progressivo affinamento delle procedure. Si tratta di un percorso che coinvolge diversi attori e che, per sua natura, richiede tempi di implementazione graduali».