Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno coinvolto diversi agenti della Polizia cantonale e della Polizia della Città di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e le Società svizzere di salvataggio di Lugano e Mendrisio. Finora, tuttavia, della donna non è stata trovata alcuna traccia.