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BRUSINO ARSIZIO

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

La 36enne svizzera si trovava in compagnia di un 40enne tedesco, entrambi domiciliati nel canton Zurigo.
Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
RescueMedia
di Cronaca Ticino
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Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
La 36enne svizzera si trovava in compagnia di un 40enne tedesco, entrambi domiciliati nel canton Zurigo.

BRUSINO ARSIZIO - Importante intervento di soccorso nella serata di ieri Brusino Arsizio, dopo la segnalazione della scomparsa di una donna nelle acque del Ceresio. Poco dopo le 17, alla Centrale comune d'allarme (CECAL) è infatti arrivata la segnalazione relativa a una 36enne cittadina svizzera, che si trovava in precedenza su una barca e stava facendo una nuotata quando di lei si sono perse le tracce. Con lei, riferisce la Polizia cantonale in una nota stampa, c'era un 40enne cittadino germanico. Entrambi sono domiciliati nel canton Zurigo.

Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno coinvolto diversi agenti della Polizia cantonale e della Polizia della Città di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e le Società svizzere di salvataggio di Lugano e Mendrisio. Finora, tuttavia, della donna non è stata trovata alcuna traccia.

Le operazioni sono particolarmente complesse a causa della conformazione del fondale. Nella zona della scomparsa, a circa 500 metri dalla riva, la profondità raggiunge infatti circa 80 metri.

Le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni, in collaborazione con agenti della Polizia cantonale di Ginevra e attraverso l'impiego di apparecchiature specialistiche.

Per prestare sostegno psicologico è stato inoltre richiesto l'intervento del Care Team.

Spetterà ora all'inchiesta di polizia ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire quanto successo.

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