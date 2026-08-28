«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa

Come spesso accade quando si viaggia in aereo, la ragazza aveva prenotato in anticipo un posto auto nelle vicinanze dello scalo milanese. Le formule disponibili sono diverse: da una parte ci sono i parcheggi più economici, nei quali si lasciano le chiavi agli addetti, che possono così spostare i veicoli e organizzare gli spazi in base alle necessità; dall’altra ci sono soluzioni più costose che consentono invece di tenere con sé le chiavi e lasciare l'auto parcheggiata senza che nessuno possa spostarla.