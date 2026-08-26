Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

I costi di verniciatura sono aumentati in modo nettamente più moderato. Nel 2023 la verniciatura di una portiera posteriore costava in media 238 franchi. 2 anni dopo costava 246 franchi, con un aumento del 3,5%. I lavori di riparazione e verniciatura della portiera posteriore sono quindi aumentati complessivamente da circa 330 a 380 franchi, ossia di circa il 15%.

Tecnologia e riparazioni più care

Il rincaro generale può spiegare solo in piccola parte gli aumenti dei costi, in parte chiaramente a due cifre. Un fattore, secondo Comparis potrebbe essere la tecnologia dei veicoli, sempre più complessa. Oggi, l’auto sulle strade svizzere è in media di un anno di produzione più recente rispetto a tre anni fa e, di conseguenza, è più spesso dotata di sensori, elettronica e componenti complessi.