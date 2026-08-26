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Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

L’evoluzione tecnologica delle auto e le tariffe più alte delle officine incidono sui costi di riparazione, con aumenti ben superiori all’inflazione.
Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
Depositphotos (AntonioB)
Fonte red
elaborata da Redazione
Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
L’evoluzione tecnologica delle auto e le tariffe più alte delle officine incidono sui costi di riparazione, con aumenti ben superiori all’inflazione.

ZURIGO - Il prezzo della benzina non è l'unica preoccupazione degli automobilisti. O almeno non dovrebbe: secondo un'analisi di Comparis, basata su circa 7,3 milioni di casi, i prezzi delle riparazioni per i danni di parcheggio sono aumentati considerevoli tra il 2023 e il 2025.

L'aumento dei costi
In media, i costi per i lavori di riparazione effettivi su una portiera posteriore sono aumentati da 92 franchi nel 2023 a 134 franchi nel 2025. Ciò equivale a un aumento di quasi il 50%. Per le porte anteriori l’aumento dei prezzi è stato simile. Nello stesso periodo, i costi di riparazione di una fiancata sono aumentati in media del 41%, mentre quelli di un parafango anteriore del 32%.

I costi di verniciatura sono aumentati in modo nettamente più moderato. Nel 2023 la verniciatura di una portiera posteriore costava in media 238 franchi. 2 anni dopo costava 246 franchi, con un aumento del 3,5%. I lavori di riparazione e verniciatura della portiera posteriore sono quindi aumentati complessivamente da circa 330 a 380 franchi, ossia di circa il 15%.

Tecnologia e riparazioni più care
Il rincaro generale può spiegare solo in piccola parte gli aumenti dei costi, in parte chiaramente a due cifre. Un fattore, secondo Comparis potrebbe essere la tecnologia dei veicoli, sempre più complessa. Oggi, l’auto sulle strade svizzere è in media di un anno di produzione più recente rispetto a tre anni fa e, di conseguenza, è più spesso dotata di sensori, elettronica e componenti complessi. 

«Oggi, un danno da parcheggio apparentemente semplice può riguardare anche l’elettronica, i sensori o i sistemi di assistenza», ha spiegato Harry Büsser, esperto Comparis in assicurazione auto. «Ciò aumenta il dispendio, ma non spiega affatto gli aumenti, a volte molto elevati, dei costi di riparazione. I dati disponibili offrono una spiegazione definitiva del il motivo per cui, per alcune parti della carrozzeria, i costi sono aumentati di quasi il 50%».

Le tariffe di fatturazione
Anche le tariffe di fatturazione più elevate potrebbero spiegare una parte dell’andamento. Secondo il quadro di settore della società fiduciaria e di consulenza FIUSGA, specializzata nel settore automobilistico svizzero, nel 2024 la tariffa oraria media delle officine è aumentata di circa il 3%, raggiungendo i 172.30 franchi. Allo stesso tempo, la redditività del settore delle officine e dei pezzi di ricambio è aumentata, mentre i margini nel commercio di veicoli nuovi e usati sono diminuiti. 

«Da un punto di vista economico - continua Büsser - il settore delle officine e dei pezzi di ricambio sta diventando sempre più importante per i garage. Tuttavia, dai nostri dati non è possibile dedurre se l’aumento dei costi sia stato causato anche da tariffe o margini più elevati e, in caso affermativo, in che misura».

La copertura per danni da parcheggio conviene?
L’aumento dei costi dei sinistri suggerisce di verificare regolarmente la propria polizza auto. Tuttavia, la copertura per danni da parcheggio non è automaticamente vantaggiosa per tutti gli automobilisti. 

Le coperture limitate per danni da parcheggio spesso coprono 1’000 o 2’000 franchi a sinistro e al massimo due danni all’anno. Ci sono anche offerte senza limite di importo fisso. Soprattutto in caso di costose verniciature speciali, occorre verificare se la somma assicurata è sufficiente per un eventuale danno. 

«Si dovrebbero assicurare soprattutto i danni che incidono sensibilmente sul proprio budget. Chi può pagare senza problemi una fattura di 1’000 o 2’000 franchi di tasca propria, non ha necessariamente bisogno di una copertura per danni da parcheggio. Se un importo del genere rappresenta un duro colpo dal punto di vista finanziario o se l’auto ha una verniciatura particolarmente costosa, l’assicurazione può essere utile», afferma Büsser. 



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