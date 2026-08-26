Riacciuffato il detenuto evaso dal carcere

"L'uomo, nato nel 1991, è stato fermato dalla polizia domenica 16 agosto 2026", ha indicato il Servizio penitenziario vodese (SPEN) interpellato dall'agenzia. Da allora è di nuovo rinchiuso in un carcere. Il Servizio penitenziario non fornirà ulteriori informazioni su questo caso", è stato aggiunto.

In base alle informazioni fornite all'indomani della fuga, l'uomo è scappato dal campo sportivo dello stabilimento carcerario mentre diverse dozzine di detenuti stavano partecipando ad alcune attività. Ha eluso l'attenzione del personale di sorveglianza prima di arrampicarsi oltre una recinzione e successivamente oltre il muro di cinta protetto da filo spinato: ci ha impiegato al massimo due minuti. Era in carcere preventivo per reati contro il patrimonio, e stando al Servizio penitenziario, la popolazione non ha corso alcun pericolo.